Ce spune Carmen Harra despre soarta Elenei Udrea: “Karmele ei încep s-o urmărească și ea trebuie să le plătească”

Carmen Harra a vorbit despre viitorul Elenei Udrea. Celebra clarvăzătoare a dat de înțeles că a știut dintotdeauna care va fi deznodământul în cazul fostului ministru.

“Eu anticipez, pur și simplu, bazat pe potențialul ăsta de a folosi intuiția. Anticipez unde merge omul cu acțiunile lui. Dacă urmăriți presa, acum ani de zile, am spus că o să se căsătorească cu un bărbat mai tânăr și că o să facă un copil. Lucruri care păreau imposibile, pentru că era prea în vârstă. Tot eu am spus despre că va fugi, că va fi prinsă și că, în final, va executa această sentință. Ea încă mai poate naviga o perioadă de timp, să încerce să inducă în eroare, poate, autoritățile, dar intră într-un an karmic. De acolo nu mai are loc de întors”, a declarat Carmen Harra, potrivit Wowbiz.

Elena Udrea este mama unei fetițe, pe care a adus-o pe lume în toamna lui 2018, tocmai în Costa Rica. Între Elena Udrea și partenerul ei de viață, Adrian Alexandrov, este o diferență de 13 ani.

“Ăsta era anul ei de reflecție. În anul ăsta, ea avea șansa să corecteze ceva. Noi putem, totuși, să corectăm lucrurile pe care le-am greșit. Putem să acceptăm lucrurile pe care le-am greșit. Putem să ne cerem iertare. De aia Dumnezeu ne-a lăsat șansa să ne ducem și să ne cerem iertare. Iertarea e dumnezeiască. Ăsta era un an în care putea să obțină această iertare. Nu a făcut-o! … Finalul lui 2022 și parcursul lui 2023, aceasta este perioada ei de răscruce și perioada ei de plată karmică”, a adăugat Carmen Harra.

Fotografii: Facebook