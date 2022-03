Ce spune Oana Roman despre scandalul de la Oscar 2022: "E de prost gust. E ceva primitiv..."

Oana Roman a făcut mai multe InstaStories în care a comentat scandalul de la Premiile Oscar 2022. Supărat că actorul Chris Rock a făcut o glumă pe seama nevestei sale, Will Smith a urcat pe scenă și l-a pălmuit. “Nu mai pomeni numele soției mele”, a strigat apoi acesta nervos din public.

“Jada, te iubesc. GI Jane 2, abia aștept să te văd”, a spus comediantul, moment în care Jada Pinkett Smith a dat ochii peste cap. Acestea au fost cuvintele care l-au supărat pe Will Smith, care nu a acceptat comparația cu GI Jane. Jada Pinkett Smith suferă de o boală autoimună, care se cheamă Alopecia Areata. Din această cauză, actriței îi cade părul.

“Toată Planeta s-a trezit azi dimineață cu știrea despre ceea ce s-a întâmplat la decernarea Premiilor Oscar. (...) Will Smith i-a dat o mare bucată lui Chris Rock, care a făcut o glumă deplasată la adresa soției lui. Dacă stăm și ne gândim la câți m-au jignit pe mine, ar fi trebuit să bat jumătate din țara asta. Asta glumind așa. Clar că părerile sunt împărțite. De la cei care spun că violența nu trebuie să fie un răspuns pentu bullying până la cei care cred că astfel de reacție poate fi justificată”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Eu cred că singura persoană care are voie să facă mișto de mine … sunt eu. Autoironia poate fi ceva foarte tare. Eu pot face mișto de mine dacă am chef. Dar altcineva nu are voie să facă mișto de altul pe motiv că e: chel, slab, de culoare sau oricum ar fi. NU. E de prost gust, e ceva primitiv și un semn de complex de inferioritate. Pentru că doar dacă ai probleme tu cu tine, simți nevoia să îi ataci pe alții”, a mai spus fiica lui Petre Roman.

Fotografii: Instagram/ Getty Images