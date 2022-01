Ce talent ascuns susține Costi Diță că are? Reacția prietenilor săi: "Pinocchio erai!" 

Mai în glumă, mai în serios, Costi Diță și-a surprins colegii și a povestit că are imagini cu el în cadrul unui spectacol de dans contemporan în care a fost mai mult decât talentat.

"Eu stăteam izolat în adolescență, nu dansam. (...) Târziu, când am dansat și eu cu o fată, am zis, cred că am rupt! Mi s-a părut o performanță! După mi-au explicat alții că nu e chiar așa...La mine la dans e pe energie! (...) Îți arăt spectacol cu mine, dans contemporan, am rupt! Erau complicate mișcările! Nu mă credeți? Chiar am făcut! (...) Acum, așa e, anumite părți din mine sunt din lemn, dar am făcut structura dansului în funcție de cum sunt eu."