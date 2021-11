Cea mai dorită femeie din Australia, apariție electrizantă într-o pereche de pantaloni excentrici

Australianca impresionează cu formele sale voluptoase, dar și cu mulsculatura sa. Împătimită a fitnessului, Tammy Hembrow se mândrește cu un abdomen cu pătrățele și cu un posterior mai bombat ca al lui Kim Kardashian. Asta pentru că petrece zilnic câteva ore în sala de fitness.

Australianca în vârstă de 27 de ani își pune o parte din sesiunile de antrenament pe Instagram, acolo unde primește mii de complimente de la fani. De curând, aceasta și-a lansat propria aplicație de fitness – Tammy Fit.

Evident, în garderoba ei sunt numai haine care să îi pună în valoare formele sexy. De curând, Tammy a făcut furori atât pe Instagram, cât și pe stradă, cu o pereche de pantaloni excentrici, din fâșii.

Tammy Hembrow este pe lista celor mai bogați tineri australieni, cu o avere estimate la 38 de milioane de dolari. De lângă faptul că este unul dintre cei mai de succes influenceri, aceasta are mai multe afaceri în domeniul fitnessului, deci nu este de mirare că a strâns atât de mulți bani.

Deci… de “profesie” influencer , Tammy Hembrow este un fel de Kim Kardashian…blondă a Australiei. Ca și Kim, mai are încă 4 surori, iar acestea sunt vedetele propriului reality show - Hanging With The Hembrows.

Mamă de doi copii, acesta le-a mărturisit surorilor sale că își dorește neapărat un al treilea. Mai mult, vrea să îl nască așa cum a făcut una din surori – în apă, în cadă, deși până acum a apelat de două ori la cezariană.