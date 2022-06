Cea mai sexy brunetă din showbiz s-a făcut blondă! Cum arată acum Megan Fox

Mai mult, special pentru această ocazie, Megan Fox a apărut cu părul blond cu relexii roz. Rochia, desigur ROZ, i-a pus în valoare silueta impecabilă: ultra scurtă, mulată și decoltată.

Excentric ca de obicei, Machine Gun Kelly nu a mai șocat pe nimeni cu ținuta sa :)

La începutul acestui an, Megan Fox și iubitul ei și-au anunțat logodna, după un an și jumtatate de relație. Megan Fox și Machine Gun Kelly s-au cunoscut în martie 2020, când au lucrat împreună la filmul Midnight în the Switchgrass și s-au îndrăgostit pe platourile de filmare. Deși Megan era atunci căsătorită cu Brian Austin Green, cu care are și trei băieți. Chiar daca nu a fost căsătorit, Macjine Gun Kelly are și el o fiică dintr-o relație anterioară.

“Nu știam prin ce durere vom trece împreună într-o perioadă atât de scurtă, frenetică. Nu eram conștienți de muncă și de sacrificiile pe care relația noastră le cerea, dar eram intoxicați de iubire. Și de karma. Acum, la un an și jumătate de atunci, după ce am mers prin iad împreună, după am râs mai mult decât îmi imaginam posibil, m-a cerut în căsătorie. Și, că în orice altă viață înainte de asta și de după asta, am spus da... Și apoi ne-am băut reciproc sângele”, a scris Megan Fox pe Instagram imediat după logodna.

Sursa foto: PROFIMEDIA IMAGES