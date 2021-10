Cel mai frumos copil de la Hollywood. Fiica Irinei Shayk și a lui Bradley Cooper, apariție fermecătoare în New York

În vârstă de 4 ani, Lea este combinația perfectă dintre Irina Shayk și Bradley Cooper. Blondă și cu ochi albaștri, are toate șansele să urmeze o carieră în modelling că masa sa, sau, de ce nu, în actorie ca Bradley Cooper.

Atât Irina, cât și Lea au bifat apariții super chic. Micuța a fost adorabilă într-o rochiță albă cu broderii, iar mama ei a prefarat un look lejer și sobru, într-un outfit negru simplu.

Irina Shayk și Bradley Cooper s-au despărțit amiabil după patru ani de relație și împart custodia fiicei lor.

''Bradley este o tată cu normă întreagă, care face de toate, nu o dadacă. Lea a fost două săptămâni în vacanță la el și nu i-am sunat măcar o dată'', a spus Irina, făcând referire la faptul că are încredere totală în Bradley.

''Eu și tatăl ei suntem foarte stricți. Când termină de mâncat, se ridică de la masă, își duce farfuria la chiuvetă și spune 'mulțumesc'. Fără 'te rog' sau 'mulțumesc' nu primește nimic. E greu, pentru că are atât de multe jucării'', spune Irina.

''Eu am avut o singură păpușă, o mai am și acum. Blondă, ochi albaștri. O păpușă rusească mare. Bunica îmi făcea haine pentru ea. Mereu îi spun fiicei mele că eu am avut o singură păpușă. Sau câteodată îi mai spun că eu mâncam bomboane doar de Crăciun'', își amintește Irina.

