Cele mai memorabile ținute de la MET Gala. Kim Kardashian a purtat rochia lui Marilyn Monroe, în care i-a cântat lui J.F. Kennedy

Cea mai importantă seară a fashionului este, într-un fel, și o competiție între marii designeri, care își demonstrează creativitatea și originalitatea îmbrăcandu-și vedetele preferate.

Evenimentul caritabil și exclusivist de la Muzeul Metropolitan de Arta din New York a avut-o în prin plan, și de data aceasta, pe controversata Kim Kardashian. Vedeta de reality show s-a făcut remarcată prin faptul că a venit în celebra rochie purtată de Marilyn Monroe în 1962, când i-a cântat președintelui Kennedy “La mulți ani!”. Și nu este o replică, ci originalul în valoare de 5 milioane de dolari.

Kim a considerat că s-a încadrat perfect în tema propusă în acest an de Met Gala - 'In America: An Anthology of Fashion,' o continuare a temei de anul trecut, 'In America: A Lexicon of Fashion'

Kim Kardashian a slăbit 7 kg în 3 saptaptamani pentru a încăpea în fabuloasa rochie.

Pentru prima oara în istoria MET Gala, toate cele 5 surori Kardashian-Jenner au fost invitate la eveniment, inclusiv mama lor, Kris Jenner.

Una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii a fost Blake Lively, într-o fabuloasă rochie metalică, inspirata din arhitectura New York-ului.

Printre vedetele care s-au făcut remarcate anul acesta la MET Gala 2022 se află Kaia Gerber, surorile Hadid și Vanessa Hudgens.

SURSA FOTO: GETTY IMAGES