Cerere în căsătorie cu peripeții pentru Robert Toma! Incredibil ce a putut păți: „Nu-mi vine să cred”

Robert Toma și-a cerut iubita în căsătorie pe o plajă din Grecia. Cei doi formează un cuplu de aproximativ șase ani, iar artistul a decis că este momentul ca relația lor să treacă la nivelul următor.

Artistul a pregătit cerea în căsătorie în cel mai mic detaliu, însă a întâmpinat și câteva probleme, chiar cu puțin timp înainte de momentul mult așteptat. Peripețiile au început atunci când la 500 de kilometri de casă, cei doi au făcut pană. Robert a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a nu strica surpriza, astfel s-a asigurat că Roxana, iubita lui, nu va coborî din mașină.

„A fost foarte emoționant momentul pentru că am încercat să țin secret toată treaba asta destul de mult timp și la un moment dat, am avut niște aventuri pe drum. Am ascuns inelul în mașină, undeva să nu ajungă ea și m-am gândit că cel mai bine ar fi să ascund inelul la roata de rezervă pentru că acolo, am bănuit că nu o să avem nevoie să umblăm. Culmea, după vreo 500 de kilometri, că noi deja plecasem în vacanță am făcut o pană destul de urâtă și nu mi-a venit să cred că trebuie să schimb roata. Am reușit să o fac să rămână la volan, să nu vină în spate la portbagaj și am reușit să ascund inelul în artă parte”, a povestit Robert Toma la un post Tv.

Cum a reacționat iubita lui Robert Toma când artistul i-a pus marea întrebare

Robert și-a dorit ca iubita lui să aibă parte de o cerere în căsătorie spectaculoasă, fix așa a și fost, Roxana a fost profund emoționantă în momentul în care artistul i-a pus marea întrebare.

„Acum două zile, undeva pe plajă, am zis că acesta e momentul și că trebuie să o cer. Am fugit repede, am luat inelul și la apus, m-am pus în genunchi, n-am avut ce să fac, a trebuit să fiu romantic. Cumva eu am pregăti. I-am spus că facem un reel pentru Instagram și că avem nevoie de ceva alb. Adică, ea nu bănuia nimic și i-am spus că stea cu spatele spre mare și când se întoarce și încercăm să facem un fel de boomerang. Asta a fost toată treaba. Când s-a întors eram deja în genunchi. În Lefkada. E o plajă foarte frumoasă și am zis că acolo e momentul. Avem aproape 6 ani de când suntem împreună”, a mai spus artistul.