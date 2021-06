Channing Tatum și-a prezentat fiica pe rețelele sociale: „Tu ești lumea și inima mea”

Foarte discret cu viața privată, Channing Tatum a făcut o excepție recent, când a ieșit la plajă cu fiica lui. Actorul a distribuit o fotografie în care apare alături de Everly, pe plajă, contemplând Luna plină.

„Tu ești lumea și inima mea. Te uitai la Luna plină în poza asta și îmi spuneai profeția sirenei cu Lună plină, apoi am fugit în apă și am căutat-o și ne-am jucat cu bețe strălucitoare în apa nopții strigând sirenele. Ai spus că ai atins o sirenă cheală și ai văzut o coadă. Haha, într-o zi vei citi asta și sper că vei râde”, a scris actorul pe Instagram.

Everly este fiica lui Tatum cu actrița Jenna Dewan , de care a divorțat în 2019. Într-un interviu pentru People, dezvăluia că viața de tată singur nu i-a priit până acum.

„Am fost foarte dezamăgit când am ajuns tată singur și a trebuit să cresc o fetiță, să nu pot avea resursele unei femei. Dar, am intrat pur și simplu pe YouTube și am învățat cum se împletește părul”, a spus actorul.

Channing Tatum, care a scris o carte de povești pentru copii inspirat de fiica sa, împarte custodia cu fosta soție. Ei trebuie să-i ceară aprobare pentru orice postare vrea să facă pe rețelele sociale alături de fiica lor.

Jenna Dewan este într-o relație cu actorul Steve Kazee, cu care s-a logodit în februarie 2020. În martie 2020, actrița a născut un băiețel.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: