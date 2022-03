Cher, mesaj tăios la adresa lui Vladimir Putin. Artista spune că liderul de la Kremlin trebuie "executat"

După ce președintele american a spus într-o conferință de presă că “Vladimir Putin nu poate să rămână la putere”, Cher l-a numit “răul absolut” pe președintele Rusiei și a scris că acesta ar trebui executat pentru acțiunile sale din Ucraina.

“Putin este răul absolut și aș merge mai departe decât Joe (n.red președintele Americii). Putin trebuie executat pentru că încearcă să distrugă Ucraina, pentru că o bombardează, pentru că îi lasă pe oameni să moară de foame, pentru că ucide bărbați, femei, copii și bebeluși nevinovați”, a scris Cher pe contul de Twitter.

WE’RE WATCHING putin TRYING 2 OBLITERATE UKRAINE OUT OF REVENGE,Same As Rome Laid Waste 2 Carthage. PUTIN IS PURE EVIL,& I’D GO FARTHER THAN JOE.Putin SHOULD BE EXECUTED 4 TRYING 2 DESTROY UKRAINE,& BRUTALLY BOMB,STARVE,

MAIM,& MURDER,MEN,

WOMEN,INNOCENT CHILDREN,& INFANTS.

D2T pic.twitter.com/k6MLQY2puY