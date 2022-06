Chrishell Stause, vedeta care arată ca o puștoaică, dar a trecut de 40 de ani

Cu un zâmbet larg pe față și o atitudine sexy, Chrishell Stause pare o puștoaică de abia trecută de 20 de ani, însă adevărul este că vara aceasta împlinește 41 de ani.

Chrishell Stause s-a făcut remarcată în reality show-ul de pe Netflix, Selling Sunset, dar a jucat și în “All My Children” și “Days of Our Lives”.

În ultima vreme, vedeta apare în tabloide mai mult cu informații despre viață sa personală, decât despre carieră. Chrishell a fost căsătorită timp de doi ani, iar soțul ei a anunțat-o prin sms că intenționează să divorțeze. După mai multe relații eșuate, în prezent actrița are o iubită, o artistă australiană, G Flip.

Chrishell Stause are patru surori. Atât mama, cât și tatăl ei au murit de cancer la plămâni.

SURSA FOTO: GETTY IMAGES, INSTAGRAM