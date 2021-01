Cinci angajamente pentru sănătatea ta în noul an

Deciziile legate de propria persoană

Dacă nu ne îngrijim noi de noi, cine o va face? Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te convingi că meriți ceea ce este mai bun pentru tine: un corp sănătos, un mediu de viață plăcut, o stare de spirit mai bună, mai multă încredere în tine. Apoi totul devine mai ușor atunci când este vorba să iei decizii importante.

Angajamente pentru sănătatea ta

Integrarea unor noi obiceiuri în rutina zilnică îți va permite să readuci în centrul atenției sănătatea mintală și fizică și să atingi anumite obiective stabilite pentru noul an. Stresul, dieta, activitatea fizică, medicamentele, alcoolul, nicotina – în acest nou an, concentrează-te asupra unei ținte: un corp sănătos. Iată care sunt cele mai importante cinci angajamente pe care trebuie să le iei pentru sănătatea ta.

Fă un bilanț al stării de sănătate

În general, este important să faci măcar anual un bilanț al stării de sănătate pentru a-ți verifica greutatea, tensiunea arterială, nivelul colesterolului și al glicemiei. De asemenea, testele uzuale de urină și de sânge pot oferi indicații asupra funcționării organelor importante, ca rinichii și ficatul. Trei investigații trebuie să facă parte din rutina anuală a unei femei, iar printre acestea se numără testul PAP (Babeş-Papanicolau), care poate fi util în identificarea celulelor anormale, ce pot deveni canceroase, de la nivelul colului. Testarea HPV (Human Papilloma Virus), un virus care se transmite prin contact sexual, este de asemenea recomandată, mai ales că formele mai agresive pot duce la dezvoltarea mai multor forme de cancer. Examinarea sânilor printr-o ecografie anuală ori mamografie, în cazul femeilor cu vârsta de peste 40 de ani, este utilă pentru o eventuală depistare precoce a unor forme de cancer.

Planifică o vizită anuală la anumiți specialiști

Începe-ți anul programând consultații la specialiștii de care ai nevoie:

Ginecologul, pentru controlul anual, dacă ai între 24 și 64 de ani

Dentistul, la orice vârstă, pentru un detartraj și diagnosticarea precoce a cariilor sau a unor inflamații

Dermatologul, la orice vârstă, pentru o evaluare a alunițelor sau petelor care pot schimba aspectul sau culoarea pielii

Oftalmologul, mai ales după vârsta de 55 de ani, pentru că pot apărea diverse tulburări ale vederii

Specialistul ORL, la orice vârstă, pentru verificarea auzului.

Medicul generalist te poate îndruma și la un alt specialist (reumatolog, neurolog, gastroenterolog etc.) în funcție de starea ta de sănătate.

Fă sport

Deși exercițiile fizice sunt o idee excelentă pentru sănătatea ta, nu ar trebui să le practici oricum. Organizația Mondială a Sănătății recomandă practicarea săptămânal a 150 de minute de activitate fizică de intensitate moderată (aproximativ 20 de minute pe zi), cel puțin 75 de minute de activitate de intensitate mare sau o combinație între cele două. În acest caz, activitatea fizică include și mersul pe jos sau cu bicicleta, sarcinile gospodăriei, jocurile etc. În plus, poți să faci exerciții pentru întărirea musculaturii de două ori pe săptămână. Sportul îmbunătățește rezistența cardio-respiratorie, musculară și osoasă și reduce riscul apariției unor boli, cum ar fi anumite forme de cancer, dar și anxietatea și depresia.

Adoptă o dietă echilibrată

Dacă ai probleme cu greutatea, nu exclude ajutorul unui specialist. În ceea ce privește dieta, OMS recomandă câteva obiceiuri bune: controlează aportul de calorii, limitează aportul de grăsimi, în special saturate (unt, smântână, untură etc.) și acizi grași trans (alimente procesate), favorizând în același timp grăsimile nesaturate (ulei de măsline, nuci, arahide, avocado etc.). Mănâncă mai multe fructe și legume, leguminoase, cereale integrale și fructe uscate și limitează consumul de zahăr și sare. De asemenea, nu uita să mănânci încet, astfel încât corpul tău să conștientizeze că s-a săturat atunci când trebuie. O dietă echilibrată previne creșterea în greutate și reduce riscul de diabet și boli cardiovasculare.

Ameliorează calitatea somnului

Îmbunătățirea calității somnului este, de asemenea, un foarte bun angajament de luat la începutul anului. Somnul de proastă calitate poate crește riscul de accidente și de boli cardiovasculare, diabet sau diverse tipuri de cancer, cum este cel mamar. Pentru un somn mai bun, ai nevoie de adoptarea câtorva obiceiuri zilnice: evită stimulentele, precum cafeaua, ceaiul, vitamina C, mănâncă lejer seara, rezervă dormitorul pentru somn și activitate sexuală, evită activitățile sportive după ora 19.00 și favorizează activitățile relaxante, precum lectură, muzica sau un film. Dormi într-o cameră aerisită, cu o temperatură ambiantă cuprinsă între 18 și 20 de grade Celsius și menține un program de somn regulat, inclusiv în weekend. Dacă suferi de tulburări de somn mai grave, apelează la un specialist.

La începutul unui nou an, te simți bine când începi de la zero și îți iei mai multe angajamente. Din păcate, pentru multe dintre noi, motivația scade destul de repede și, după câteva săptămâni, obiectivele par inaccesibile. Pentru noul an, pune-ți sănătatea pe primul loc și încearcă să integrezi câteva obiceiuri noi în rutina zilnică.

Sursă foto: Pexels