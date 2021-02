Cindy Crawford, întruchiparea perfecțiunii la aproape 55 de ani. Cât de bine arată modelul fără machiaj

De curând, Cindy Crawford a fost surprinsă de paparazzi în Malibu, în timp ce se îndrepta spre o întâlnire cu fiul ei, Presley Gerber, și partenera acestuia.

Îmbrăcată normal și fără machiaj, vedeta a arătat că poate arăta impecabil în orice ipostază, inclusiv în mod natural.

Cindy Crawford s-a născut în Illinois, pe 20 februarie 1966 și a fost descoperită întâmplător, în 1982, de către un fotojurnalist. În anul următor s-a înscris la concursul de modeling Look of the Year (care mai târziu a devenit Elite Model Look), a ajuns în finală și și-a început cariera de model.

S-a mutat la New York și, în 1988, a devenit primul top model care a apărut nud în revista Playboy.

În 2000 s-a retras din lumea modelling-ului, după ce a apărut pe copertele a sute de reviste și a pășit pe podium pentru cele mai mari nume din industria model, printre care Chanel, Valentino și Christian Dior.

sursa foto: ProfiMedia

