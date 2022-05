Cine e avocata lui Johnny Depp, în procesul cu Amber Heard. Camille Vasquez e populară pe TikTok

Avocata lui Johnny Depp este în centrul atenției peste Ocean, unde se judecă mult mediatizatul proces de defăimare intentat de actor. Camille Vasquez, în vârstă de 37 de ani, și-a sporit popularitatea după ce a fost desemnată de casa de avocatură Brown Rudnick să-l reprezinte pe Johnny Depp .

Dar cine este avocata lui Johnny Depp și de ce a devenit atât de populară?

Camille Vasquez s-a remarcat din prima zi a procesului din Fairfax, Virginia, când a contracarat fiecare strategie a echipei actriței Amber Heard.

Datorită intervențiilor sale, avocata și-a făcut o comunitate uriașă de fani. Mii de filmulețe realizate în sala de judecată, care o au în centrul atenției, au strâns peste 550 de milioane de vizualizări doar pe TikTok. Cu toate acestea, ea nu are conturi sociale.

Avocata lui Johnny Depp, față în față cu Amber Heard

Marți, avocata a avut o prestație imposibil de ignorat în timpul audierii fostei soții a clientului ei. Atunci, Camille Vasquez a vrut să știe care este, de fapt, adevărul în legătură cu afirmația actriței conform căreia Depp a violat-o cu o sticlă.

„Dumneavoastră sunteți cea care ați atacat pe cineva cu o sticlă, în Australia, nu-i așa doamnă Heard? Nu vă era deloc frică de el, nu-i așa?”, a întrebat avocata.

„Nu l-am atacat pe Johnny în Australia. Nu am atacat pe nimeni, niciodată”, a răspuns Amber Heard, conform nypost.com.

În urma incidentului invocat în sala de judecată, Johnny Depp s-a ales cu degetul mijlociu de la mâna dreaptă tăiat. Explicația actriței a fost că el și-i l-a tăiat singur, fiind sub influența alcoolului și a drogurilor, însă varianta lui Depp este că ea a aruncat cu o sticlă spre el, provocându-i rana, vizibilă și azi.

Cum și-a construit cariera Camille Vasquez

Camille Vasquez este unul dintre membrii echipei de apărători ai lui Johnny Depp , în procesul de defăimare intentat fostei sale soții.

Reprezintă casa de avocatură Brown Rudnick, cu sediul în Orange County, California, și e specializată în litigii și artibraj. Principala activitate constă în preluarea cazurilor de defăimare deschise de reclamanți, similare celui inițiat de Johnny Depp.

Vasquez a absolvit Universitatea Southern California, în 2006, cu titlul Magna Cum Laude, și Școala de Drept Southwestern, în 2010.

A primit premiul One to Watch din partea The Best Lawyers in America pentru 2021-2022, o distincție care recunoaște excelența în practica judiciară.

Camille Vasquez nu e căsătorită și nu are copii, însă, conform TMZ, este într-o relație cu un agent imobiliar britanic.

Fotografii: Getty Images/Profimediaimages.ro/YouTube

