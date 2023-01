Cine e Antonio de la Rúa, bărbatul cu care s-a iubit Shakira înainte de a-l cunoaște pe Gerard Pique

Shakira are o listă impresionantă de iubiți, însă a avut relații de durată cu doi dintre ei. Primul, Antonio de la Rúa, a cucerit-o în anul 2000. Al doilea, fotbalistul Gerard Pique , a preluat ștafeta de la influentul avocat.

Cum s-au cunoscut Shakira și Antonio de la Rúa

Shakira l-a întâlnit pe Antonio de la Rúa în anul 2000, pe vremea când avocatul era consilierul tatălui său, președintele argentinian Fernando de la Rúa. Noul partener a însoțit-o pe artistă în primul ei turneu muzical, care a fost un dezastru financiar.

Cântăreața columbiană a dat vina pe managerul ei pentru insuccesul turneului și, la scurt timp, l-a concediat. Antonio de la Rúa a preluat imediat rolul acestuia și a acceptat să se ocupe de finanțele iubitei sale.

Între ei a existat chiar și o înțelegere verbală, referitoare la împărțirea profiturilor din muzică, însă aceasta nu a fost pusă niciodată pe hârtie. Acesta va reprezenta un conflict în toată regula, mai târziu, între cei doi.

Relație amoroasă și parteneriat de afaceri

Antonio de la Rúa s-a comportat ca un adevărat manager și a obținut o serie de contracte bănoase în numele iubitei lui. Unele surse susțin că acesta i-a adus venituri de circa 300 de milioane de dolari, din concerte și contracte comerciale cu diverse branduri.

Avocatul a susținut că a contribuit inclusiv la lansarea a trei hituri ale artistei, printre care și cântecul oficial al Cupei Mondiale de Fotbal din 2010 – Waka Waka.

Despărțite cu scandal: Antonio de la Rúa a dat-o în judecată pe Shakira

În 2010, Shakira și Antonio de la Rúa s-au despărțit, dezvăluind că e o decizie luată de comun acord. Pe site-ul oficial, cântăreața a anunțat că „această perioadă de seaparare este temporară”, însă la scurt timp după le-a cerut avocaților ei să „încheie conturile” cu Antonio de la Rúa, care nu era decât un angajat al ei.

Ca urmare a reacției sale acide, Antonio de la Rúa a dat-o în judecată pe Shakira cerându-i despăgubiri de 100 de milioane de dolari. Avocatul pretindea că el a ajutat-o să-și constuiască un brand puternic și, prin urmare, are dreptul la o parte din încasările ei, conform înțelegerii verbale.

În august 2013, Curtea Supremă din Los Angeles a respins pretențiile fostului iubit al cântăreței Shakira, pe motiv că sunt nefondate.

În momentul despărțirii, Shakira i-a dedicat lui Antonio de la Rúa două melodii – What More și What Else, în care vorbește despre relația lor de peste 10 ani.

La fel a făcut și cu următorul ei iubit. Shakira i-a dedicat lui Gerard Pique o piesă în care îl umilește grav , după ce acesta i-a fost infidel. Cântecul i-a adus cântăreței din Columbia venituri importante .

Ce a spus Antonio de la Rúa despre Pique

Shakira avea încă o relație de afaceri cu Antonio de la Rúa când l-a cunoscut pe Gerard Pique. Cei doi s-a despărțit după 12 ani de relație, după ce Shakira a aflat că fotbalistul o înșală cu o femeie mai tânără .

Antonio de la Rúa a aflat de despărțirea celor doi și, la scurt timp după, presa din Spania a relatat că plănuiește să se întâlnească cu fosta iubită, Shakira. Jurnalistul argentinian Juan Etchegoyen a încercat să-l intervieveze pe avocat, în toamna anului trecut, însă răspunsul său a fost dezamăgitor:

„Nu sunt genul care să dea interviuri, dar promit să te anunț dacă mă voi răzgândi”, a scris acesta, conform Marca.

Antonio de la Rúa nu a comentat defel despărțirea celor doi, însă a urmărit piesa Shakirei pentru Pique și i-a dat like pe YouTube. Antonio de la Rúa este căsătorit și are un copil.

Fotografii: Getty Images

