Cine e Clotilde Armand, franțuzoaica de la Sectorul 1 căsătorită cu un matematician român

Clotilde Armand, care în urmă cu 4 ani a pierdut alegerile la mustață în fața lui Dan Tudorache, pare a avea mai mult noroc în acest an. Primele rezultate parțiale prezentate de Biroul Electoral Central o dau drept câștigătoare la Sectorul 1, cu 41,84% din voturi. Dar cine este Clotilde Armand, noul primar al Sectorului 1?

Născută în Pointe-à-Pitre, un oraș din Guadelupa, (departament francez din Antilele Mici), Clotilde Armand s-a școlit în Franța și în SUA. În America și-a cunoscut soțul, matematicianul român Sergiu Moroianu, care e prieten la cataramă cu Nicușor Dan, actualul primar al Capitalei.

Sergiu Moroianu a fost și el membru al partidului Uniunea Salvați România, însă a fost exclus în decembrie 2016, în urma deciziei Biroului Național USR. Atunci a acuzat echipa de comunicare și de campanie a partidului că a „asociat imaginea formațiunii cu activiștii LGBT și cu Soros”.

În 2019 a revenit în partid, după ce Comisia de Arbitraj a formațiunii a admis contestația lui.

Câți copii are Clotilde Armand

Clotilde Armand și Sergiu Moroianu au împreună 4 copii: trei fete și un băiat. Toți învață la școli de stat din România.

„Am trei fetițe: Brigitte, Cleopatra si Lucreția, care învață la o școală publică obișnuită, cu predare în limba română. Fiul meu, Theodor, a participat în 2015 la olimpiada națională la fizică și informatică, clasându-se între primii 20. Era la „Vianu” în gimnaziu, dar nu a reușit să intre în clasa a IX-a acolo, deși a avut media 9,52”, spunea Clotile Armand într-un interviu.

Câți bani câștigă Clotilde Armand

Actualul primar de la Sectorul 1 este inginer de profesie. Primul contact cu România l-a avut la sfârșitul anilor ’90, când a lucrat pentru firma de consultanță KPMG România. Au urmat funcții de conducere la Distrigaz-Sud, GDF Suez Energie France, Bechtel și în grupul de firme Egis din România, Bulgaria și Moldova.

Pe atunci câștiga zeci de mii de lei pe lună, dar a renunțat o perioadă pentru a-și depune candidatura la Sectorul 1, în 2016.

În acel an a ieșit la iveală averea familiei sale, compusă din 10 terenuri agricole, forestiere sau intravilane, două case și două apartamente de locuit și un autovehicul fabricat în 2005. Tot atunci, Clotilde Armand și-a făcut publică situația financiară. Conform declarației din iulie 2016, familia ei deținea 10 conturi curente în lei și valută, trei depozite bancare în lei și euro, trei fonduri de pensii private (în România, Franța și SUA) și două fonduri de investiții.

Azi, Clotilde Armand deține în aceste conturi 207.000 de lei, 263.000 de euro și 16.600 de dolari. Și terenurile s-au înmulțit, acum fiind în număr de 12.

Când s-a lansat în politică a fost acuzată că a fost agent al serviciilor secrete, angajat să lucreze în defavoarea statului român prin pozițiile sale cheie din cadrul KPMG, Egis și Bechtel.

„La Egis supervizam construirea infrastructurii, indispensabilă dezvoltării României. La KPMG am ajutat firme străine să se stabilească în România, să angajeze mulți români într-o perioadă de șomaj și sărăcie generalizată”, mai spune Clotild Armand în interviul amintit.

„Nu e firma mea, am fost salariată între septembrie 2013 și martie 2017. Acționar e statul francez. A câștigat prin licitație deschisă în 2004 de supervizare a lucrărilor. Eu n-am legătură cu Bechtel. A plecat în martie 2013. Nu am cunoscut pe nimeni din firma asta. Eu am venit în România în septembrie 2013, nu există suprapunere temporală. Nu am nicio legătură cu Bechtel. Firma Egis a supervizat lucrările la nivel de calitate”, susținea Armand într-un interviu pentru HotNews.

După ce a fost consilier local la Primăria Sectorului 1, Clotilde Armand a făcut pasul spre Parlamentul European în urma alegerilor din 2019. Însă, aici a poposit doar un, fiind nevoită să renunțe la funcție după ce și-a depus candidatura la Primăria Sectorului 1.

