Cine e Rikkie Valerie Kollé, prima femeie transsexuală care a fost încoronată Miss Olanda. Și-a schimbat numele la doar 11 ani

Rikkie a fost întâmpinată cu ovații după ce a primit mult râvnita coroană, dar în spatele zâmbetului ei larg se ascunde o poveste tristă, iar modelul a mărturisit că știe mai bine ca oricine ce înseamnă să te simți singur.

A fost atât de hotărâtă să devină fată încât și-a schimbat numele din Rik în Rikkie la vârsta de doar 11 ani, convinsă fiind că „s-a născut în corpul greșit”. Ea a povestit că a fost hărțuită și a avut parte de ani întregi de bullying, ceea ce a făcut-o să vină în lacrimi acasă de la școală, zi de zi.

Rikkie a mărturisit că tranziția nu a fost ușoară și că a suferit mult din această cauză.

„În ziua în care am devenit cine vreau să fiu și știu că majoritatea urmăritorilor mei cred că m-am născut în corpul greșit. M-am născut micul Rik. Dar micul Rik a vrut să fie o Rikkie puternică. Tranziția de la bărbat la femeie a devenit ceva în care m-am simțit eu însămi, m-am simțit acasă. De la vârsta de 8 ani a început această călătorie și am trecut prin multe”, a scris Rikkie la scurt timp după operația de schimbare de sex, într-o postare pe Instagram, acolo unde are peste 31.000 de urmăritori.

„De multe ori mă gândeam: de ce eu? de ce mi se întâmplă mie asta?. Dar am avut întotdeauna mult sprijin de la familia mea și prietenii mei dragi!”, a adăugat tânăra care va reprezenta Olanda (Țările de Jos) la Miss Univers.

Rikkie este din Breda, sudul Olandei, și a fost copleșită de emoție când a primit coroana de „regină a frumuseții”. (Mai multe poze în GALERIA FOTO de mai jos)

Potrivit Daily Mail, când i s-a cerut să se descrie într-un singur cuvânt înainte de finală, Rikkie a declarat într-un videoclip: „Victorie. Pentru că atunci când eram mică am cucerit toate lucrurile care mi-au ieșit în cale și uită-te la mine acum. Stând aici, ca o femeie trans puternică și încrezătoare. Iubirea este iubire. Fiți cine vreți să fiți și nu uitați niciodată să vă sărbătoriți întotdeauna mândria”.