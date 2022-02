Cine e Yulia Kanakina, considerată cea mai frumoasă sportivă de la Jocurile Olimpice de la Beijing

Yuliya Artyomovna Kankina este campioană la skeleton și face parte din delegația rusă de la Jocurile Olimpice de la Beijing.

Tânăra de 26 de ani a început să concureze în competițiile internaționale în 2011, iar în sezonul 2014-2015 a fost promovată în echipa din Cupa Mondială. Înainte de skeleton, Yulia a fost dansatoare de balet.

“Ne-am pregătit pentru Jocurile Olimpice mult timp. Am depus foarte multă muncă. Trebuie să mă mențin într-o formă bună, atât fizic cât și mental. Unii oamenii încearcă să mă motiveze spunându-mi: Yulia, cel mai important lucru este să câștigi. Nu am nevoie de acest tip de motivație. Trebuie să-mi spun: Yulia, pur și simplu bucură-te de competiție, fă-ți treaba, aleargă repede, alunecă lin, nu face mișcări riscante și atunci vei reuși. Toți am venit la Olimpiadă cu un motiv. Zicala “nu victoria, ci participarea contează” nu funcționează pentru noi. Toți luptăm pentru podium, inclusiv eu”, a declarat Yulia, potrivit The Sun.

Rusoaica arată fenomenal în costum de baie, iar drept dovadă stau pozele pe care le postează pe contul de Instagram. (Vezi GALERIA FOTO de mai jos)

Yulia are peste 94.000 de urmăritori și primește zilnic complimente pentru felul în care arată. După retragere, frumoasa Yulia vrea să construiască un adăpost pentru animale.

Rusoaica este împlinită și pe plan personal. Yulia este într-o relație cu sportivul Mikhail Mordasov.

Fotografii: Instagram