Cine este Angelina, cea mai sexy jucătoare de box. În ring este o fiară, iar în afara competițiilor o adevărată lady

Angelina se poate mândri cu zeci de medalii câștigate. Este deținătoarea titlurilor: WBC International Champion, UBO International Champion și UBO World Champion. A început să practice box de la 12 ani.

„Mă uitam mereu la filme despre Muhammad Ali și Mike Tyson, le urmăream cu încântare luptele. WBC a fost un vis pentru mine. Am luptat cu un adversar care avea 48 de lupte, iar eu am avut doar trei lupte la profesioniști. Cu toate acestea, am învins”, povestește ea într-o postare recentă pe pagina de socializare.

În public, Angelina Lukas se comportă ca o adevărată lady. Ea poartă rochii elegante și pantofi cu toc. Nimeni nu ar bănui că este o luptătoare profesionistă. În privința ținutelor, alege modele mulate, decoltate și în culori deschise. (Vezi galeria foto de mai jos)

Sursă foto: Instagram/ Angelina Lukas