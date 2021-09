Cine este Emma Răducanu, noua senzație a tenisului feminin. Are 18 ani și este finalistă la US Open

Emma Răducanu are 18 ani și s-a născut la Toronto, Canada. Are cetățenie britanică și reprezintă Regatul Unit în competițiile internaționale.

Tatăl ei, pe care îl cheamă Ion, este român. Mama jucătoarei de tenis, Renee, este chinezoaică și lucrează, la fel ca soțul ei, în domeniul finanțelor.

Emma Răducanu trăiește de la vârsta de doi ani în Anglia, unde s-au stabilit părinții ei. În 2018 a recunoscut că nu i-a plăcut tenisul la început și că părinții ei i-au influențta decizia de a se pune pe treabă.

„Părinții mei luau lecții într-un parc din zonă și m-au «târât» și pe mine în treaba asta. Chiar nu mi-a plăcut tenisul la început. Tatăl meu mă forța să joc, dar am început să concurez și am simțit că am acel spirit competitiv în mine și că îmi place să lupt”, a declarat Emma pentru Daily Mail.

Emma Răducanu a absolvit liceul

A început să joace tenis la vârsta de 5 ani, la Academia de tenis Bromley. De atunci și-a dedicat cea mai mare parte a timpului urmând visul părinților. Nu a neglijat nici școala. Emma a absolvit liceul, după ce a susținut mai multe examene în această vară.

Rezultatele nu i-au parvenit decât pe când se afla la US Open, chiar înaintea meciului cu Shuai Zhang. „Nu am vrut să le deschid atunci”, a mărturisit Emma Răducanu, conform GSP.ro. A deschis plicul după victoria în fața Ekaterinei Gorgodze și a aflat că luat A+ la matematică și A la economie.

Emma Răducanu – ce spune despre mama ei

Emma Răducanu are o relație specială cu mama ei, de la care a învățat ce este disciplina și respectul.

„Mama mea mi-a insuflat întotdeauna o mulțime de calități, cum ar fi disciplina și respectul față de alte persoane. Așa că, eu cred că, având părinți ca mine, mă împing mereu, au așteptări mari. Am încercat întotdeauna să trăiesc până la asta.

Cei din familia mamei mele, când merg în China, sunt atât de rezistenți din punct de vedere mental. Este ca și cum nimic nu i-ar putea doborî. Aș spune că iau o mare parte din inspirația mea de la ea. Mama mea a muncit foarte mult”, a spus jucătoarea de tenis pentru China Daily.

Emma Răducanu – părinții nu vor fi lângă ea la finală

Chiar dacă a reușit cea mai mare performanță din carieră, Emma Răducanu nu-i va avea alături pe părinții ei în ultimul act la New York. Din cauza pandemiei, SUA nu permite accesul vizitatorilor din afara țării care provin din Spațiul Schengen, Regatul Unit și Irlanda.

Ion și Renne Răducanu nu au făcut demersuri suplimentare pentru obținerea unei aprobări speciale pentru că nu se așteptau ca fiica lor să ajungă în finală la US Open. Emma Răducanu este un caz rar de sportiv care ajunge în ultimul act după ce a disputat trei partide în calificări.

Emma Răducanu – clasament după US Open

La începutul anului 2021, Emma nu era un nume mare în tenisul mondial. Înainte de participarea la turneul de la Wimbledon se afla pe poziția 333 în clasamentul WTA. La US Open a ajuns de pe locul 150 WTA, iar dacă se va impune în finală împotriva jucătoarei Leylah Fernandez va urca până pe locul 24.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: