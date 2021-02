Cine este iubita lui Regé-Jean Page, actorul care joacă rolul ducelui în serialul Bridgerton

Regé-Jean Page este un actor britanic care este cunoscut pentru interpretarea sa remarcabilă din seria recent lansată de Netflix, Bridgerton. Prestația lui a fost foarte apreciată și lăudată atât de critici, cât și de fani.

Recent, actorul a fost surprins de paparazzi îmbrățișând-o pe Emily Brown, copywriter și fotbalistă part-time, pe o stradă din Londra, în apropierea casei unde locuiesc împreună. Vezi poze AICI

Actorul și Emily Brown și-au cumpărat casa împreună în februarie anul trecut, la câteva luni după terminarea filmărilor pentru Bridgerton, scrie dailymail.co.uk.

Chiar dacă în film pare un bărbat lipsit de orice reținere, mai ales datorită scenelor incendiare în care apare, Regé-Jean Page este discret când vine vorba de viața lui personală.

Cine este iubita lui Regé-Jean Page

Emily Brown are 30 de ani și este doar cu un an mai tânără decât iubitul ei Regé-Jean Page - care are 31 de ani. Viața ei personală este învăluită în secret. De asemenea, aceasta nu are conturi pe site-uri de socializare precum Instagram și Twitter.

Emily Brown este copywriter și a lucrat cu branduri populare precum Nike, Uber și Converse. Aceasta a absolvit Universitatea din Manchester în 2012. Emily este, de asemenea, jucătoare de fotbal cu jumătate de normă.