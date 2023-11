Cine este noul iubit al Sofiei Vergara. Bărbatul a mai fost căsătorit cu o altă actriță celebră

Sofia Vergara, în vârstă de 51 de ani, are un nou iubit, după ce în luna iulie a anunțat divorțul de Joe Manganiello. Actrița a fost văzută cu chirurgul ortoped Justin Saliman în Santa Monica, sâmbătă seara.

Cei doi au fost surprinși pentru prima dată împreună luna trecută, când au ieșit la cină la un restaurant italian din Beverly Hills. Actrița a fost surprinsă la brațul medicului, semn că cei doi sunt foarte apropiați.

La scurt timp, o sursă a declarat pentru People că Sofia Vergara „iese cu cineva și se distrează”.

„Ea se bucură de viață. Pare pozitivă și plină de energie”, a declarat persoana din interior, adăugând: „Sofia a gestionat bine divorțul. Nu a fost o decizie ușoară, dar se simte foarte bine acum.”

Saliman a fost căsătorit anterior cu actrița din „Grimm”, Bree Turner, care a cerut divorțul în 2018, după un deceniu de căsnicie.

Sofia Vergara Spends Another Date Night with Orthopedic Surgeon in Santa Monica pic.twitter.com/0IUmFDN5gV