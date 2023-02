Cine și-o mai amintește pe Kitty Cepraga? Cum arată în prezent actrița

Plecată timp de aproximativ 15 ani din România, Kristina Cepraga, cunoscută de publicul larg drept Kitty Cepraga, s-a întors în țara nostră în urmă cu mai bine de un an, după ce s-a despărțit de James Goodwin, alături de care locuia în Italia și care este tatăl fetei pe care o are vedeta, Aurora May.