Ciprian Marica, dezvăluiri despre scandalul amoros de la Cluj! Fotbalistul a rupt tăcerea: „Am greșit”

Clipul cu pricina fusese filmat în urmă cu aproximativ un an, dar a fost distribuit pe internet la câteva luni după ce a întâmplarea a avut loc, filmarea adunând până în prezent peste 1,6 milioane de vizualizări pe YouTube.

Deși inițial nu a vrut să comenteze pe marginea acestei întâmplări și chiar a trimis o notificare presei să nu mai dezbată subiectul, acum Ciprian Marica le-a oferit celor de la Gazeta Sporturilor o declarație în exlcusivitate.

„O situație stânjenitoare pentru mine, o situație în care am greșit și în care nu trebuia să mă aflu. Nu am fost și nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu. Cert este că mi-am asumat. Am înțeles și am învățat din acest lucru. Consider că aceste lucruri mă privesc pe mine și pe familia mea. Am reușit să trecem peste și să depășim acest moment. Mai departe nu rămâne nimic de spus, că suntem suma lucrurilor pe care le facem și vreau să cred că nimeni nu-i perfect. Facem lucruri bune, dar și greșim. A fost un lucru greșit pe care mi l-am asumat”, a spus Ciprian Marica în cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”.

foto: Getty Images