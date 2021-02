Claudia Pătrascanu, acuzații tot mai grave la adresa soțului: "Au ajuns copiii să mimeze cu păpuși perversiuni văzute la el"

Mai mult, din păcate, se ajunge la acuzații tot mai grave. La Xtra Night Show, la Antena Stars , Claudia a afirmat:

“Acest om vine agitat și își ia copiii. Vine drogat să ia copiii. Sunt probe la dosar. Vine cu tot felul de șoferi dubioși după el, din anturajul lui. Omul cu care a venit ultima oară să ia copiii e prieten cu Bianca și fostul ei soț, Alex Bodi. El nu are carnet. El este un pericol! (…) Copiii mei povestesc niște acțiuni din zona sexuală, niște perversiuni sexuale. Copiii vin șocați, au ajuns copiii să mimeze cu păpuși ce se întâmplă acolo. Aceste pastile i-au nenorocit mintea. El e dependent, el intră în sevraj. Nu mai știe de capul lui. El, când a făcut testul, a stat două zile și nu a luat nimic. Așa a ieșit negativ. De trei luni se întâmplă lucrurile astea.”

În direct, Gabi Bădălău a răspuns acuzațiilor soției sale și a cerut să i se oprească microfonul Claudiei.

“Printre multele lucruri inventate, a venit acum această acuzație. Am fost la o clinică privată, am făcut testul. Am mutat procesul de la Giurgiu la București. Nici aici judecătorii nu sunt buni. Protecția copilului am mituit-o, judecătorii i-am mituit. Mă duc la IML, cer test din firul de păr, iar doctorul de acolo îmi spune că nu se face în România. I-am spus Claudiei că îl fac în Germania sau la Viena, dar dacă iese testul negativ, să mă lase să plec în Dubai cu copii, să-mi dea procură. Nu a vrut. Ce vrea să mai fac? Să mă testez zi de zi? Carnet de conducere am, vin cu șofer ca să mă joc cu copiii în spate în mașină. Copiii iși doresc să stea la mine, nu mai vor la ea. (…) Printre toate lucrurile astea inventate de ea, eu de acum o săptămână v-am zis ca mai are să zică că umblu cu bărbați. Acum deja nu mai e de Obregia, e de Teatrul Comedie. Dar tu ca mamă cum să vii să spui la tv că eu făceam ceva cu bărbatul ăla?! Mi-e scârbă să comentez! Mi-a făcut plângeri la Poliție, la DNA, la Protecția opilului. Dacă eu sunt drogat , homosexual, să vină oamenii legii să mă lege. Vine și îmi cere 10 000 de euro pe lună! Copiii mei nu au stat în preajma altei femei niciodată! Noi suntem o familie serioasă, mama mea e cadru didactic.”

SEZONUL 2 DIN PROFU' ESTE ÎN FIECARE JOI, LA ORA 21:30, LA PRO TV

PE PRO TV PLUS PUTEȚI VEDEA EPISOADE DIN PROFU'



FOTO: INSTAGRAM CLAUDIA PĂTRĂSCANU