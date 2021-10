Comportamentul consumatorilor în ecommerce din ultimul an, cu Alexandru Niculescu, VP Operations eMAG

Alexandru Niculescu, care are o experiență de 25 de ani în logistică, a vorbit, pentru început despre cum s-a schimbat în comportamentul consumatorilor în ultimii doi ani, dar și despre ceea ce ar putea să urmeze.

“2020 și 2021 au fost doi ani atipici. Ne amintim în 2020 primele două luni de la lockdown măsurile luate împotriva pandemiei. Atunci au crescut foarte mult vânzările de produse care i-au sprijinit pe clienți să poată muncii, să poată învața, să se poată educa de acasă. Tot în aceeași perioadă noi am venit în întâmpinarea clienților noștri care căutau soluții simple de livrare rapidă de produse precum băcănie, produse farmaceutice, dat fiind că accesul la magazine sau în afară casei era restrâns. De atunci și până acum am continuat să vedem că unele produse au continuat să se vândă la fel de bine, altele și-au schimbat evoluția. Am văzut, în aceste prime luni ale lui 2021, că acei clienți care au venit mai mult în online - dat fiind că online-ul a reușit în lunile de lockdown din 2020 să asigure ceea ce au avut nevoie clienții, livrare de produse diverse, livrare rapidă - au revenit și în 2021. Unii dintre ei cu nevoi de a continua să cumpere aceleași produse gen băcănie, gen farmaceutice, articole pentru copii. Alții, după ce și-au dotat casa cu mobilier, cu electrocasnice, și-au mai schimbat puțin consumul. Produsele auto, de exemplu, au scăzut mult în primele luni din 2020, au crescut în 2021. Au fost doi ani în care am văzut schimbări importante ale comportamentului de consum din partea clienților, am venit și noi în întâmpinarea clienților noștri lansând categorii noi și servicii noi, mă refer la livrarea Genius”, a spus Alexandru Niculescu.