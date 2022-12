Concediat pentru că e prea în vârstă. Moment jenant pentru Henry Cavill, care își anunțase deja revenirea în rolul lui Superman

Aparent, Henry Cavill se înțelesese cu șefii companiei DC să își reia rolul Superman, iar lucrul asta părea cât se poate de logic după ce actorul a avut o scurtă apariție și în Black Adam. Acum însă, Cavill a făcut anunțul surprinzător pe pagina sa de Intagram – până la urmă rolul lui Superman va fi dat altcuiva.

Noii șefi de la DC, James Gunn și Peter Safran, vor un actor mai tânăr în rolul lui Superman. Cavill, care a apărut în Man of Steel (2013), Batman v. Superman: Dawn of Justice (2016) și Justice League (2017), are 39 de ani.

“Tocmai am avut o întâlnire cu James Gunn și Peter Safran și am să vă dau o veste proastă: până la urmă nu mă voi întoarce în rolul lui Superman. După ce compania mi-a spus în octombrie să îmi anunț revenirea, înainte de angajarea lor, vestea asta nu e ușor de primit, dar asta-i viața”, a scris Cavill pe Instagram.

“Predarea ștafetei este un lucru care se întâmplă uneori, iar eu respect asta. James și Peter au un univers de construit. Le urez lor și tuturor celor implicați succes și mult noroc”, a mai spus Cavill.

Șefii DC au anunțat pe Twitter că vor să facă un film cu un Spiderman mai tânăr, așa că Henry Cavill nu s-ar fi potrivit rolului. “Suntem mari fani ai lui Cavill și am luat în calcul mai multe variante să lucram împreună în viitor”, a spus Gunn.

"Te iubesc, frate", i-a comentat la postare Jason Momoa, interpretul lui Aquaman.