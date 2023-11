Connect-R și Misha au plecat în vacanță împreună cu fiica lor, Maya

Connect-R, cunoscut pentru hiturile sale de top, și fosta lui soție, Misha, au surprins fanii și urmăritorii de pe rețelele de socializare cu o postare în care anunță că au luat o pauză de la viața de zi cu zi și au plecat într-o vacanță bine meritată. Aceștia nu au mers singuri la Paris, ci alături de fiica lor - Maya.

Aceștia vor petrece trei zile în capitala Franței, timp în care au vizitat câteeva magazine de lux, au luat prânzul într-un restaurant și vor merge la Disneyland.

„Da, în sfârșit vacanță, după un an de muncă, am reușit să ne luăm o vacanță lungă de trei zile la Paris, bucuroși că o să vedem Bulevardul Magheru încapsulat în timp. Vorbesc de Bulevardul Magheru al anilor '90, Champs-Élysées și o să vedem, bineînțeles, și Disney. Știu, comentariile vor curge cu cercelul în nas, că de ce am cercel în nas. It is what it is (...) Am intrat într-un magazin și am văzut o groază de perechi de ochelari. Nu am cumpărat nimic, pentru că mi-am amintit că am o groază de perechi de ochelari, nu avea rost să arunc banii aiurea”, a spus Connect-R, pe TikTok.