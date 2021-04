Cosmina Păsărin, dezvăluiri despre viața personală. De ce nu are încă un partener de viață

Cosmina Păsărin a făcut dezvăluiri sincere despre viața ei personală, explicând care este motivul pentru care nu are un partener de viață: “Sunt singură, nu am pe cineva. Îmi doresc un partener de viață, dar nu vreau să pun presiune pe mine. Important este să simți acea chimie pentru el, dar acest lucru nu l-am mai simțit de vreo doi ani. Părerea mea este că, dacă forțezi lucrurile, nu o să meargă nimic”, a dezvăluit vedeta într-un interviu acordat pentru impact.ro.

Întrebată dacă își dorește un copil, bruneta a recunoscut că nu este genul de femeie care a visat la nuntă și la copii: “Dacă îmi doresc un bebeluș? O femeie dă naștere unui copil atunci când are pe cineva, are o familie, copiii nu se fac una – două. Eu sunt genul acela de femeie care nu a visat la nuntă și copil. Asta este, dacă nu am soț sau un copil este vreo problemă?”, a declarat Cosmina Păsărin pentru sursa menționată.

Cosmina Păsărin a ieșit din lumina reflectoarelor, iar acum este organizator și prezentator de evenimente.

Sursă foto: Instagram Cosmina Păsărin