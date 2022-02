Costi Diță a lucrat în supermarket și a descărat tiruri înainte de a ajunge actor

A ajuns departe, dar a plecat de la foarte puțin. În „Interviurile lui Vitalie”, emisiune transmisă exclusiv pe pagina de Facebook a Știrilor Pro TV, povestea că înainte de a deveni cunoscut se ocupa cu descărcarea TIR-urilor și munca în supermarket.

„De sărăcie am făcut asta. Nu erau bani. După Revoluție am lucrat pentru o firmă turcească de pâine și descărcam TIR-uri. Câștigam destul de puțin, dar eram puști și era foarte mult pentru noi. (...) Am ajuns în punctul în care tata a rămas fără slujbă, eram în salariul mamei, eu aveam studii și nu ajutam din punctul ăsta de vedere și au făcut un efort foarte mare să mă țină în școală. Mai vorbesc cu prieteni și îmi spun că sărăcia la țară este mai ok decât sărăcia la bloc, la oraș, pentru că la bloc nu ai variante. La sat, ai o curte, unde pui ceva, crești o găină. Nu ai variante la oraș”, a mai adăugat Diță.

Azi, Costi Diță are o cu totul altă viață. La 41 de ani, are doi băieții de 10 și respectiv 5 ani și e căsătorit cu Oana Raluca, actriță și profesoară la UNATC

Invitat la podcastul produs și găzduit de canalul de Youtube Happyfish „Aproximativ discuții ”, cu Gojira, Diță a vorbit deschis și despre familie, subiect pe care îl abordează rar:

"Am lipsit mult din viața de familie M-am întors la ai mei pentru că mi-am dat seama că pe acest parcurs, pierdusem legătura cu copilașii mei. Și eu țin la ei mult! M-am gândit ce trebuie sa fac? Să stau cu ei mai mult! Și se întâmplă lucruri minunate."

FOTO: COSTI DIȚĂ INSTAGRAM

