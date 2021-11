Costi Diță: "Sunt tată, mi se ridică părul pe mine când aud de abuz. Eu am pățit-o, că era Pantelimon"

Actorul a mărturisit că i s-a spus că nu e făcut pentru comedie, ci mai degrabă e potrivit pentru dramă:





„îmi place treaba asta, când omul râde cu mine și poate râd și eu cu el. Trag o linie atunci când o parte din public nu mai râde, e un anumit gen de umor. E fain când ori râdem toți, ori deloc. Nu mi-a reușit asta tot timpul”, a povestit actorul la podcast.

Costi Diță a vorbit și despre viața personală, despre cum își educă băieții, dar și despre cum i-a afectat pandemia familia:

„Sunt tată, mi se ridică părul pe mine când aud de bullying, de abuz, chiar și între copii. Eu am pățit-o că era Pantelimon, asta e, era cumva acceptată. Dar cumva pentru că noi am trecut, nu trebuie să treacă și copiii. Se întâmplă cu Vlad, le rezolv. (...) Vine ăsta mai mic și îmi zice l-am bătut pe un coleg! Ai văzut că se întâmplă asta cu Vlad, ți s-a părut ok? Ți s-a părut că eu sunt de acord cu așa ceva? Nu vreau să te duci în partea cealaltă...L-am sunat pe taica-su și i-am zis că înțeleg, dacă cineva îl bate pe fi-miu, e normal să mă supăr. Să mai contracarez și asta cu vedeta sufletului, că eu am vrut să fiu actor dar asta e, am ajuns vedetă. Am întrebat pe băiat: l-ai bătut degeaba? Da! Mamăăăă....Încerc să îi explic...După mă întâlnesc din nou cu taică-su, peste două săptămâni copilul și fiul meu sunt din nou prieteni. Apoi intră din nou în online.... Dacă nu era varinata asta reală, nu puteam să îi explic lui fiu-meu, să ajungem la o concluzie. (...) Despre pandemie, copiii încă nu-și dau seama, e bine, chiar dacă au rămas cu niște sechele”

FOTO: COSTI DIȚĂ INSTAGRAM