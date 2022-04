CRBL, despre problemele care l-au scos de la Survivor: "Mi-am dat seama că e mai grav decât cred eu"

Până acum, artistul nu a clarificat ce presupun aceste probleme de sănătate, dar la Survivor ExtraShow i-a dat lui Zanni toate detaliile și a mărturisit că el a avut stomacul foarte afectat, mai afectat decât se aștepta el însuși:

"Nu îmi venea să cred că plec pe motiv medical (...) Mi-am dat seama fix în momentul în care am fost eliminat că e mai greu decât cred eu partea de sănătate, eu crezând că e doar o problemă de timp. Dar iată că doctorul a decis treaba asta și el știe mai bine ca toți ce se întâmplă, poate mă puteam accidenta mai tare dacă continuam, habar nu am, nu știu ce se întâmpla dacă.(...) Nu am avut probleme de articulații sau...bine, cu capul am avut probleme după cum se vedea câteodată, dar alte probleme medicale nu am avut, cu partea asta de digestie de stomac, de ce mai implică restul organelor, dar...Iată că nu a mers..."