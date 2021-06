Cristi Mitrea: "Așa am ajuns unde am ajuns și cu mama la copil, pentru că eu sunt prost și cred în basme"  

Mai mult, a dezvăluit că a cerut-o pe cea care i-a adus un copil pe lume în căsătorie:





"Da, mă mai gândesc la căsătorie. Este acolo undeva într-un sertăraș pusă acea dorință. Așa am ajuns unde am ajuns și cu mama la copil, pentru că eu sunt prost și cred în basme. Da, mi-a trecut prin cap să mă căsătoresc cu Andreea Mantea. Am cerut-o și ea nu a zis nu, dar nu era un daaaa! După ce a trecut o perioadă, m-am dat seama că nu mi-ar fi plăcut să mă căsătoresc."