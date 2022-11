Cristina Bălan: "Pentru mine Vocea României a fost colacul de salvare"

Foarte sinceră, aceasta a declarat:

"Eram într-o depresie de nu mă mai mișcam. Eram și obeză, cântarul sărise de 90, mă devalorizasem aproape total. Chiar dacă îți iubești copiii, de aceea se și vorbește de depresia postnatală. În cazul meu a fost vorba de o naștere prematură, traumatizantă nașterea, în sine, cu medicul de gardă înjurându-mă, foarte urât. (...)Nu mai aveam poftă de viață, încredere în faptul că aș mai putea să mai cânt vreodată. Mă simțeam într-un hău adânc, pe fundul gropii, nu știam cum să mai fac să ies, să mă mobilizez.(...) Pentru mine Vocea României a fost colacul de salvare, mă scufundasem într-un hău adânc și nu știam cum să ies. (...) Dacă nu aș fi fost eu căutată, se face un fel de scouting, nu m-aș fi gândit că pot și că merit să fac asta, că pot să susțin. (...) Nu mă mai îngrijorează viitorul, dacă m-ar îngrijora, aș ajunge iar acolo, să ating fundul gropii. (...) Nu mă mai sperie aproape nimic, am credință, nu vorbesc aici neapărat de religie, și în mine, am făcut suficientă introspecție, am citit cărți, m-am căutat, m-am găsit. Când scapi de zona de război, ești mai puternic. Asta e puterea mea: plâng și mă ridic!"

Cristina a mai povestit lucruri dureroase:

„Am fost acuzată că am născut copii defecți și că am împovărat societatea, că oamenii nu au nevoie de așa ceva, că îmi chinui copiii. Sindrom Down! Dar cumva am avut o presimțire și am întrebat medicul în acel moment – ‚Bine, este vorba despre unul (n.r. – unul dintre gemeni), cum s-ar proceda? Scăpăm de unul???’ (...) La 25-26 de ani am făcut întrerupere de sarcină, creierul meu vrea să o îngroape, s-a întâmplat peste anticoncepționale, dar am fost sfătuită de medici să fac asta. Am acționat din frică, să nu fie un copil care să aibă probleme. Uite că destinul e destin."