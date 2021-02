Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au despărțit după 9 ani de relație. Cei doi au făcut anunțul pe Instagram

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au format unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc, iar relația lor s-a sudat de când jucau împreună în serialul Pariu cu viața, difuzat de PRO TV. Iată că, după 9 ani de relație, cei doi au decis să mearg pe drumuri separate, dar după spusele lor, vor rămâne în continuare prieteni.

Anunțul a fost făcut chiar pe Instagram, iar fanilor nu le-a benit să creadă: “Ăsta o să fie un video diferit, greu de făcut și cu atât mai greu de digerat, însă îl facem pentru că voi ne-ați fost întotdeauna alături, ne-ați susținut și unii dintre noi ați și crescut alături de noi și meritați să știți adevărul de la noi, oricât de dureros sau greu de crezut ar fi. Cris și cu mine ne-am despărțit”, a spus Vlad Gherman.

Cristina Ciobănașu a intervenit și ea, confirmand faptul că s-au despărțit, dar că vor rămâne în continuare prieteni. Cristina a dezvăluit și motivul despărțirii: “Am avut foarte mult timp la dispoziție în care am stat împreună și nu am mai lucrat foarte mult. Am avut timp să discutăm și ne-am dat seama că suntem foarte diferiți, că ne dorim lucruri diferite și că ne aflăm în puncte diferite ale evoluției noastre.”

"Plâng... nu mai cred în dragoste adevărată.... e glumă, nu-i așa?", "Este atât de greu să acceptăm că v-ați despărțit. VOI DOI parcă vă completați ...vă statea atât de bine împreună...acum voi știți ce simțiți. Vă iubesc și sper să vă fie bine separați!", "Pur și simplu nu cred", au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor.

Sursă foto: Instagram