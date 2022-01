Cristina Ich a trăit momente de coșmar. Ce i s-a întâmplat fiului ei Noah, în vârstă de 2 ani

Cunoscuta influenceriță a povestit totul pe Instagram. În timp ce medicii încercau să o convingă că totul este în regulă, după ce i-au făcut analize micuțului, tânăra mămică a decis să rezolve problema pe cont propriu și i-a administrat perfuzii.

„Am avut câteva zile de coșmar, mai ales că eu nu am mai avut probleme cu Noah până acum: colici, dureri de burtă, maxim a avut o febră 38 care nu era nimic îngrijorător, acum a ținut-o numai în 40-41. Într-o seară a avut 41,5 și m-am speriat atât de tare. Am fost cu el la spital, analize, și mi s-a zis că nu are nimic și nu e cazul de internat.”, a spus Christina Ich pe contul său de socializare.

Cristina Ich mai spune că a rămas șocată de decizia medicilor, pentru că unica soluție propusă de ei au fost antitermicele. Copilul vomita de trei zile și nici un remediu anti-febră pe care l-a încercat femeia nu a funcționat.

„Am luat decizia singură. După ce mi-am văzut copilul de trei zile cu febră 41, l-am băgat pe perfuzii, glucoză și pe antibiotic, la recomandarea unui medic care l-a salvat pe Noah din foarte multe situații. Și în sfârșit, Noah e bine de ieri. Nu îmi mai păsa de ceea ce îmi spun ei. Cam câte zile trebuia să-mi văd copilul nehrănit? Era leșinat. M-am speriat îngrozitor, stătea leșinat la pat și nu mai schița niciun cuvânt, niciun gest.”, a mai adăugat Christina.

Bloggerița consideră că nu a fost vorba de o răceală de sezon.

„Greșeala mea a fost să-l duc la analize când a făcut febră 39.5 și cred că organismul n-a avut timp să arate că e ceva bacterial și atunci n-a ieșit nimic. Dar 100% era ceva bacterial, că n-ai cum. La febră 41,5 este imposibil!”, mai spune ea.

Sursă foto: Instagram/ christina_ich

