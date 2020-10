Cristina Șișcanu, pusă la zid după ce și-a alăptat fetița în public și a postat imaginile pe internet

La doar câteva luni după ce a devenit mămică, Cristina Șișcanu a dezvăluit că este adepta și susținătoarea alăptatului în public, postând pe internet mai multe fotografii în care le și arăta fanilor că nu are nicio reținere de a face acest lucru.

Încă de la acea vreme, vedeta a fost pusă la zid de fani, iar zilele trecute Cristina Șișcanu și-a amintit acest lucru și a postat pe Instagram o fotografie în care apare alături de fetița ei, în timp ce aceasta din urmă suge la sân.

„Am alăptat-o pe Petra până la doi ani și șapte luni. Nu a fost ușor, dar a fost minunat în același timp... Mă bucur că tot mai multe persoane publice, în mod special mămici-influenceri celebri, promovează alăptatul postând poze cu puii la sân. Acum trei ani și jumătate eram singura care făcea asta și am stârnit o adevărată revoluție în mediul online. Acum este liniște și pace. Asta înseamnă că mentalitatea s-a schimbat și sunt fericită că am avut curajul să mă lupt cu prejudecăți chiar dacă «o lume întreagă» mi-a fost potrivnică. În timp am primit numeroase mesaje din partea mamelor care îmi mulțumeau că au reușit să treacă peste bariera psihologică de a-și alăpta pruncul în public. Vreo doi ani am fost invitată pe la toate posturile TV, am acordat sute de interviuri pe acest subiect... firesc! Și am ieșit toate învingătoare, dragi mămici”, a scris Cristina Șișcanu în dreptul fotografiei.

Chiar dacă a adunat mii de like-uri și sute de comentarii pozitive, semn că fanii apreciază gestul vedetei, au existat și internauți care au pus-o la zid pe Cristina Șișcanu.

„Luaţi bani afişând copiii când sug. Sunteţi greţoase. Poate copilul nu vrea să existe aceasta urmă digitală. Dar cum v-aţi tâmpit şi sunteţi toate nişte ameţite, vă gândiţi numai la poze”, „Te plictiseai si te-ai gândit să faci şi tu ceva. Întotdeauna s-a alăptat în public. Ai inventat tu roata. Doamne” și „Ar trebui să promovaţi alăptatul în public acoperite cu o simplă eşarfă. E urât pentru cei din jur, fie ei copii, bătrâni, adulţi, să vadă sânul în toată spendoarea lui. Dar cred că ţine de fiecare femeie şi ce reprezintă «să fii o doamnă»” sunt doar câteva dintre comentariile negative.

foto: Instagram Cristina Șișcanu

