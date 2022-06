Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Connect-R

Connect-R este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți cântăreți din România. Acesta a lansat hit după hit de-a lungul anilor, iar acest lucru i-a făcut pe fani să îl aprecieze și mai mult. Se pare că artistul a avut performanțe chiar și atunci când a suferit probleme grave de sănătate. Recent, el a vorbit despre acest subiect și a explicat cum a reușit să treacă peste întreaga perioadă.

Timp de un an și jumătate, artistul a avut senzație de greață și vărsături în mod constant. Acest lucru l-a făcut să își ridice semne de întrebare, motiv pentru care a apelat la medic. În urma mai multor analize, el a aflat că suferă de o gastrită. Cu toate acestea, problema sa de sănătate se agrava de la o zi la alta, iar din această cauză și-a făcut mai multe scenarii.

„Vă spun o întâmplare 100% reală din viața mea, o întâmplare care cumva mi-a dat foarte mult de gândit. Am trăit un calvar timp de 1 an și jumătate. Am vomitat zilnic. Nu știam de unde vine treaba asta. Am început să îmi fac analize, am început să merg pe la doctori. Într-un final, după o endoscopie și o colonoscopie, am aflat că am o gastrită. Totuși, vomitatul ăsta nu era un simptom atât de conform gastritei, să vomiți zilnic cam tot ce mănânci. Vă dați seama că am început să mă gândesc, să fiu paranoic", a povestit artistul în cadrul unui podcast.

Cu toate că doctorii i-au spus că e vorba de o gastrită, Connect-R era convins că boala de care suferă este incurabilă.

„Acum câteva săptămâni s-a întâmplat o minune. Nu am mai rezistat, am căzut efectiv în genunchi și l-am rugat pe Hristos să-mi spună care e treaba. Doamne, dacă e o boală nevindecabilă, să știu măcar despre ce este vorba, și aia e”, a mai spus el.

S-a vindecat cu ajutorul credinței

Connect-R a povestit faptul că, într-o seară, s-a dus la fiica lui și i-a spus să se roage. Cea mică i-a spus tatălui său că boala de care suferă este una tratabilă și că nu are de ce să se îngrijoreze dacă are răbdare. Apoi, artistul a tot avut în minte imaginea unei paste, iar ușor-ușor și-a dat seama că problemele sale de sănătate pleacă de la o intoleranță la gluten.

„În acea seară, după ce m-am rugat puternic, m-am dus la fiica mea, la Maya, care înainte de culcare își face tot timpul rugăciunea și am profitat de lucrul ăsta, și i-am spus Mayei: te rog, roagă-te la Hristos și pentru stomacul meu. Maya începe să se roage și în mijlocul rugăciunii, își deschide ochii și spune: Tati, o să se vindece, dar trebuie să mai ai puțină răbdare. Următoarele trei zile am avut un gând intrus: îmi apărea în gând o pastă albă, nu înțelegeam de unde vine gândul ăsta. Vorbeam cu oamenii și la un moment dat îmi apărea gândul ăsta, cu pasta. Timp de 3 zile m-a bântuit gândul ăsta, imaginea asta cu această pastă. La un moment dat, stând pe scaunul meu de masaj, între somn și trezire, efectiv m-am trezit și am zis cu gura mare: Gluten! Caut imagini cu gluten și fix acea imagine pe care am găsit-o era fix acea imagine care îmi bântuia gândul. Mă duc, îmi fac un test alergic, și aflu că sunt alergic la gluten. Am eliminat glutenul din alimentația mea și Slavă Lui Hristos, nu mai vomit”, a spus el.

