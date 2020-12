Cu ce probleme se confruntă Gina Pistol în timpul sarcinii. Vedeta a spus totul pe Instagram

Gina Pistol a vorbit despre problemele pe care le are în timpul sarcinii chiar pe Instagram, povestindu-le fanilor ei că îi este foarte greu mai ales când vrea să doarmă.

"Stau și zac în hainele de afară. Băi, între noi fie vorba, sunt recunoscătoare și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru miracolul pe care îl trăiesc, sunt foarte fericită, dar uneori mai fac și haz de necaz. Nu este ușor deloc să fii însărcinată. Eu care obișnuiam să alerg 6 kilometri, 8 kilometri, 10 kilometri, acum după ce merg 50 de metri trebuie să iau o pauză. Am și rinită de sarcină, asta înseamnă că nu prea pot să dorm noaptea pentru că nu pot să respir. Dacă sunt ok cu nasul și pot să respir, mă duc la toaletă. Dacă sunt ok cu astea două, mișcă fii-mea și îmi dă niște lovituri de nu mă lasă să dorm. Pe lângă toate astea, am început să am niște dureri de spate. Dacă nu am probleme cu spatele, sufăr de sindromul picioarelor agitate. Vă spun eu ce înseamnă. Ai o agitație în picioare și o durere, un ecou de durere, și tot timpul trebuie să-ți miști picioarele. Mi se umflă mâinile și picioarele foarte rău. Am și celulită. Nu mă deranjează că mă umflu, mă deranjează că mă doare. Cu toate astea, îmbrățișez fiecare disconfort. Mai am puțin, mai am 3 luni", a spus iubita lui Smiley pe InstaStory.