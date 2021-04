Cu ce probleme se confruntă Maria Constantin după ce și-a operat bustul

Frumoasa artistă a fost înzestrată de Mama Natură cu un bust generos, însă nașterea și alăptarea au lăsat urme pe corpul Mariei. Cântăreața nu și-a dorit un bust mai mare, ci doar un lifting mamar, intervenție care se realizează în cazul femeilor care au sânii lăsați.

Perioada de recuperare este dificilă dacă nu se respectă anumite reguli, așa că Maria Constantin are o listă lungă de restricții.

“Nu am voie să ridic, să şofez, să fac sport. Vreo şase luni nu am voie să fac efort, să ridic, pentru ca proteza să se aşeze foarte bine. Un an nu voi face copil. Poate singurul inconvenient este că nu pot dormi pe burtă, ci doar pe spate şi nu prea e confortabil. Uşor, uşor încep să mă descurc singură, doar pe cap mă spală iubitul meu”, a declarat artista pentru Click!

Maria Constantin nu-și mai ține iubitul ascuns

Recent, cântăreața de muzică populară a postat pe Instagram prima poză alături de noul ei, pe care îl cheamă Robert. Fanii artistei au fost foarte încântați să-i vadă împreună, lăsând numeroase aprecieri și comentarii: “Robert, sunteți atât de frumoși împreună”, ”Lângă tineri pari mai tânără”, ”Ce frumoși și ce asemănare între voi, să fiți sănătoși, iubiți si fericiti!”, ”Zici că este fratele tau”, au fost doar câteva dintre reacții.

Mulți au fost curioși și cine este Robert, dacă este cunoscut: “Robert cine e? E actor, cântă, ori...?”, dar artista nu a răspuns comentariilor.

Robert este mai tânăr cu trei ani decât Maria. Tânărul a cerut-o de soție și i-a oferit deja inelul de logodnă. Artista a declarat că iubitul ei se înțelege bine cu fiul ei, Codruț. Maria are un băiat de 11 ani din prima căsătorie, care a rămas în grija tatălui. Artista a mai fost căsătorită și cu afaceristul Marcel Toader, în perioada 2015-2018. Omul de afaceri a murit în august 2019, la doar 56 de ani , după ce a suferit un infarct.

Fotografii: Instagram Mariaconstantin.ro

