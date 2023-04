Cu ce se ocupă Alina Chivulescu după ce a renunțat la televiziune: "Am muncit în pandemie o perioadă, aia grea"

Alina Chivulescu, în vârstă de 48 de ani, a renunțat la televiziune pentru o meserie mai liniștită, departe de lumina reflectoarelor. În prezent, fosta actriță trăiește de 8 ani o poveste de iubire alături de Dan Chișu, cu care locuiește pe Coasta de Azur, iar pe plan profesional activează că stewardesa.

În cadrul emisiunii La Măruță, Alina Chivulescu a vorbit despre profesia să, care îi oferă libertatea de care are nevoie. Deși s-a stabilit în afara României, aceasta încearcă să se întoarcă în București ori de câte ori are ocazia pentru a-și vedea prietenii și rudele.

„Mai stau în București, dar în ultima vreme sunt stewardesă. (…) Am muncit în pandemie o perioadă, aia grea. După care a început pensionarea voită sau nevoită, că așa e viața. Eu întotdeauna am avut timp. Mai mult mi-a plăcut de mine în relație cu ceilalți și de cum a mers viața când am creierul ocupat. În ultima perioadă, îl am foarte liber”, a declarat aceasta.

Sursă foto: Instagram

