„Cu leopardul la plimbare”, noua fiță în rândul influencerilor. O ucraineancă bogată a fost luată la rost de urmăritorii ei

Liubava Rose a promovat mai multe branduri celebre, precum: Hermès, Louis Vuitton și Glow Aesthetics By Holly Ltd. Ea are propria linie de costume de baie și este fondatoarea unei organizații de caritate, care se numește „Salvează în tine umanitatea”.

Tânăra se declară o iubitoare de animale și nu are frică nici de cei mai puternici prădători. Recent, aceasta a pozat cu un leopard în mașină, iar urmăritorii au luat-o la rost, crezând că este noul ei animal de companie: „O nouă fiță în rândul influencerilor?”, „Este doar o joacă pentru bogați. Lăsați aceste animale în mediul lor natural”, „Nu voi înțelege niciodată acești oameni, care își iau animale de pradă în casă. Nu sunt făcute pentru a distra oamenii”. În realitate, tânăra a participat la o ședință foto/video cu animale exotice de pradă, un serviciu care a devenit destul de popular printre persoanele bogate din Arabia Saudită, dar și turiștii sosiți în Dubai.

Tânăra în vârstă de 30 de ani este cunoscută pentru aroganțele ei, prin care dorește să scoată în evidență luxul în care trăiește. Ea se afișează cu mașini scumpe, purtâng bijuterii de mii de euro, precum și ținute semnate de designeri celebri. Cele mai multe postări sunt realizate din locații exclusiviste, din diferite colțuri ale lumii (vezi mai multe imagini în galeria foto de mai jos)

Sursă foto: Instagram/ love__rose92

