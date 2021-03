Cu o singură fotografie, Cabral a impresionat sute de români în câteva minute: "Un întreg semafor te privea admirativ și-ți făcea poze"

Poza a fost un instantaneu luat într-o intersecție din Capitală, unde Cabral stătea la semafor. Alături de fotografie, Cabral a scris:

”Mesaj pentru tatăl care muncea pe Aviatorilor acum 10 minute la omul de zăpadă, sub privirile fericite ale copilei: un întreg semafor te privea admirativ și-ți făcea poze. Ai mulți fani, mă număr printre ei! Normalitatea aia frumoasă, caldă, pe care am uitat s-o mai apreciem”.

Mesaj pentru tatăl care muncea pe Aviatorilor acum 10 minute la omul de zăpada, sub privirile fericite ale copilei: un... Posted by Cabral on Thursday, 11 March 2021

Fotografia pe care Cabral a făcut-o din mașină a avut parte de o mulțime de like-uri și de reacții nenumărate, de genul:

”Și un Olaf colorat! Așa au spus copiii..”



”Când viața îți dă zăpadă, bucură-te și construiește un om de zăpadă”



”Superb, felicitări dânsului! La noi a fost: Mama și fiicele."

FOTO: CABRAL FACEBOOK