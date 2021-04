Cum a fost pedepsit celebrul vlogger James Charles, după ce a făcut avansuri explicite unor minori

Influencer-ul specializat în make up, a cărui avere se ridică la 18 milioane de dolari, a postat un video pe canalul său de YouTube în care a pretins că cele două persoane i-au spus că au 18 ani, iar când a aflat care sunt vârstele lor reale, a fost ”jenat și le-am blocat pe amândouă”.

Charles (21 de ani) a declarat: „Datorez scuze oricui se simte atins de faptele mele. De asemenea, vreau să-mi cer scuze prietenilor, familiei și fanilor care au vizionat aceste video-uri pentru că asta e foarte, foarte jenant”.

Conform Metro.co.uk, YouTube i-a demonetizat contul, un purtător de cuvânt al platformei declarând că decizia a fost luată pe baza comportamentului creatorului de conținut în afara platformei.

”Dacă vedem că un creator de conținut leazează, prin comportamentul său, utilizatorii, comunitatea, angajații sau ecosistemul, putem lua măsuri astfel încât să protejăm comunitatea”.

Canalul său, care are peste 25 milioane de abonați, a acumulat peste 4 miliarde de vizualizări până în prezent. În medie, acesta înregistrează 3 milioane de vizualizări pe zi, ceea ce generează veniutir de aproximativ 24.000 de dolari zilnic (8,8 milioane de dolari pe an).

James Charles a mărturisit, de asemenea, că este ”disperat” să intre într-o relație romantică: ”Am sperat întotdeauna să am o relație cu cineva de vârsta mea sau ma mare, cu care să mă potrivesc, care să mă facă să râd dar, din păcate, nu am găsit acea persoană. Dar ideea de a fi într-o relație a devenit atât de importantă pentru mine încât am fost dispus să mă încred prea repede, să nu văd semnalele de alarmă și să nu iau măsurile de precauție pe care oricine, mai ales cineva cu o platformă publică, ar trebui să le ia”.

