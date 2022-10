Cum a început povestea de iubire dintre Nosfe și soția sa, Mădălina

Nosfe s-a stins brusc din viață pe 16 octombrie, la vârstă de 37 de ani, lăsând în urmă fani îndurerați, colegi de trupă alături de care ajunsese pe culmile succesului, dar și pe cea care i-a dăruit o fiică, soția sa Mădălina.

Regele trap-ului, așa cum fusese intitulat, și soția sa, Mădălina, s-au cunoscut într-un moment în care artistul se află într-o relație cu o altă femeie. În ciuda acestui lucru, Vlad a simțit că Mădălina este aleasa și a renunțat la relația de 5 ani pentru ea.

Însă, înainte de a lua decizia majoră, Nosfe s-a gândit timp de nouă luni, perioadă în care ambii au suferit.

"Din păcate pentru el, la începutul relației noastre s-a aflat într-o situație dificilă. Trebuia să aleagă între o relație de 5 ani și o relație proaspătă, care nu era tocmai relație și… I-a fost foarte greu să se hotărască, iar eu sunt destul de deschisă și a fost ceva gen: "Dai pasărea din mâna pe cioara de pe gard'. I-a luat vreo 9 luni să se hotărască. O sarcină (râde). Am suferit", a povestit Mădălina în cadrul unei emisiuni.

Același lucru l-a declarat și artistul, care a mărturisit că nu îi place să le facă rău oamenilor, motiv pentru care i-a fost greu să îi dea vestea fostei iubite.

"Și eu am suferit, să știi. Eu țin foarte mult la oameni în general și nu-mi place să fac rău oamenilor, adică eu caut tot timpul să dau o veste proastă în cel mai frumos mod posibil. Deși câteodată este o prostie și mai bine direct. Acum am învățat asta. Automat atunci când s-a apropiat sfârșitul relației, eu mi-am dat seama, fiind foarte cerebral, cum a spus și ea că am luat decizia".

