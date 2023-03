Cum a răspuns Adela Popescu la întrebarea soțului ei: „Dacă am ști sigur că al patrulea e fetiță, ne-am băga?”

În episodul #3 din Cafea cu visuri, Adela Popescu, invitata Oanei Andoni, a vorbit despre provocările și aventurile unei mame cu 3 copii mici în vacanțele exotice din țări îndepărtate, despre cel mai important vis împlinit și secretul care a stat la baza succesului ei, despre familie și echilibru sufletesc. Într-o atmosfera destinsă, dublată de imagini spectaculoase din destinațiile vizitate, Adela povestește cu multă naturalețe despre copilăria ei, rolul de soție și mama, satisfacțiile carierei și micile bucurii care o împlinesc.

În timpul interviului cu Oana Andoni, Adela și-a amintit de o discuție purtată cu soțul ei, Radu Vâlcan, despre o eventuală sarcină.

- Când stăteai așa pe o plajă frumoasă, ți-ai imaginat că tu și Radu sunteți înconjurați de patru copii, toți ai voștri?, a întrebat moderatoarea emisiunii.

„Vaai, am avut o singură discuție pe tema asta, da a trecut repede. Întrebarea a fost pusă așa: «Dacă am ști sigur, sută la sută, că al patrulea e fetiță, ne-am băga?» Am avut așa...trei secunde și am zis NU! Și el: nu, nu, uită de discuția asta. Da,uităm repede”. De la 2 la 3, deși emoțional este cel mai ușor, pentru că știi toate etapele, nu te mai surprinde nimic, și cu diversificarea, nu te mai panichezi...Mă refer din punct de vedere al organizării, din punct de vedere financiar, numai pentru simplul fapt că de la 2 la 3 trebuie să schimbi mașina”.

