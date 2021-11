Cum arată acum Eden Wood, fetița care a câștigat peste 300 de concursuri de frumusețe

În copilărie, fetița cu părul blond și ochi albaștri părea o păpușă vie, mai ales după ce era machiată și coafată. Eden Wood tocmai împlinise patru ani când a devenit chipul Toddlers and Tiaras pe TLC.

După ce emisiunea a fost oprită, Eden s-a orientat spre actorie. Rolul care a făcut-o și mai populară a fost cel al Darlei Hood în filmul pentru copii „The Little Rascals Save the Day”. De când s-a mutat în Los Angeles, părăsind micul ei oraș din Arkansas, Eden a devenit o figură cunoscută în showbiz-ul american. Ea participă în calitate de model și actriță în diverse proiecte de divertisment, prezentări de modă sau festivaluri.

Eden Wood s-a transformat într-o domnișoară foarte atrăgătoare. Ea are 16 ani și visează la o carieră de actriță. Cel mai noi film în care apare se numește Eight, o dramă despre hărțuirea copiilor pe rețele sociale și în școală.

Sursă foto: Instagram/ officialedenwood, officialedenwood.com

