Cum arată acum Honey Boo Boo, copilul făcut vedetă de reality show-ul ”Toddlers and Tiaras”

Este numele de alint al unei fetițe, drăguță și supraponderală, care a devenit cunoscută grație reality show-ului ”Toddlers and Tiaras”, în 2012, și care, mai apoi, a devenit celebră pe plan internațional.

Producătorii au fost cuceriți de personalitatea ei adorabilă și amuzantă, astfel încât i-au dedicat un întreg reality show, Here Comes Honey Boo Boo, în care a apărut alături de toată familia.

Alana a devenit, în scurt timp, o vedetă internațională, fiind de multe ori ținta glumelor și a răutăților.

De altfel, Alana însăși mărturisește că a fost extrem de dificil pentru ea să fie în lumina reflectoarelor încă de la vârsta de 6 ani.

Într-un interviu pentru Teen Vogue, Alana, care împlinește 16 ani în curând, spune că a fos greu să fie un copil normal în condițiile în care toată lumea știa cine este.

”Să fiu sinceră, nu am prea mulți prieteni. Deloc Nu prea am încredere în nimeni, deci nu am prieteni.

Mama mea nu m-a botezat Honey Boo Boo. Numele meu este Alana”.

La ora actuală, adolescenta se ferește să menționeze oamenilor că este Honey Boo Boo, pentru că majoritatea cred că este foarte bogată grației faimei sale.

