Cum arată acum Juanita din ”Neveste disperate”

Madison de la Garza, celebră pentru rolul său, Juanita Solis, fiica personajului Evei Longoria, a crescut și s-a transformat într-o domnișoară încântătoare.

La 19 ani, Madison, care este sora cântăreței Demi Lovoto în realitate, este mult mai suplă și, conform postărilor de pe Instagram, foarte confortabilă în pielea ei.

Tânăra actriță, care a jucat-o pe Juanita timp de patru sezoane, a fost în copilărie victima criticilor legate de greutatea ei. În 2015, la vârsta de 13 ani, Madison de la Garza a devenit ambasadoare pentru campania ”Healthy is the new skinny”, apărând într-un video în care vorbește despre experiența sa, câteodată dureroasă.

”Când aveam 6 ani, cineva mi-a scris și a folosit exact aceste cuvinte: ”sper să mori, vacă grasă”.

