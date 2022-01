Cum arată acum Khadija, fiica lui Jade din telenovela "Clona". Actrița Carla Diaz s-a transformat într-o femeie superbă

Jade, Lucas, Khadija, Yvette, Latiffa sau Zoraide sunt doar câteva dintre personajele care au ajuns la inimile românilor.

Carla Diaz este cea care în urmă cu 20 de ani i-a dat viață Khadijei, fiica lui Jade. Astăzi, actrița s-a transformat într-o femeie superbă și are milioane de fani pe contul de Instagram.

După rolul din Clona, Carla și-a continuat cariera de actriță și a devenit și mai cunoscută după participarea la emisiunea BBB 21 (Big Brother Brasil).

Carla are 31 de ani și este împlinită atât pe plan profesional, cât și personal. Actrița se iubește cu Felipe Becari, un politician din Brazilia.

În 2021, ea a primit rolul principal în pelicula “The Girl Who Killed Her Parents”. Pe lângă filme, actrița cochetează și cu modellingul și face reclamă la diverse branduri. Pe contul de Instagram, Carla Diaz are aproape 10 milioane de fani.

De-a lungul anilor, actrița și-a schimbat look-ul de nenumărate ori. Acum, Carla este blondă și își bucură fanii de pe rețelele de socializare cu fotografii în care apare în ținute super sexy.

